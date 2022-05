Civismo sin retribución

De mi civismo conoce perfectamente el exalcalde Nebot. Pagué innumerables veces tasas municipales, en Áreas Verdes, para salvar el manglar que colinda con el Centro de Adultos Mayores. Todo el entorno, al no estar cercado, se había convertido en urinario público, botadero de desperdicios, dañando el medio ambiente, destruyendo los manglares. Veíamos vendedores con carpas de plástico dormir en el lugar, vendiendo árboles naturales, cuya comercialización debería prohibirse. Soy ecologista, defiendo el medio ambiente, he limpiado con Visolit varios brazos del estero Salado. Cumplo con mis deberes, pero no veo mis derechos, que los tengo, y más en mi caso, que soy adulto mayor.

Laura Gómez Serrano