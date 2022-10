Ciudad en ruinas

Todos los guayaquileños sabemos ya con antelación cuales serán los perdedores en la ciudad; no sabemos los ganadores, pero lejos de alegrarme o apenarme, me da sentimientos por Guayaquil, que ha luchado a capa y espada por su progreso y belleza. Cuando vimos a la representante de la ciudad tomándose un video en el estadio centro de la atención mundial y sudamericana por la final de fútbol de la Copa Libertadores, me imaginaba una enorme preocupación para hacer de Guayaquil más perla , más guapa y excelente representante de las ciudades ecuatorianas. Pero caminando por algunas partes de la ciudad y por los alrededores de los centros de atracción para que los visitantes pudieran llevar buenas referencias de nuestra cultura, paisajes, playas cercanas, orden, trafico vehicular, seguridad etc., y vimos que faltando pocas horas para cumplirse el evento la ciudad estaba puerca, marchita, desordenada, desprotegida, descuidada, como era pocos decenios atrás, sin nada que atraer. Nuestras autoridades están empecinadas en hacer lo necesario para que se nos trate como países y ciudades de otro orden. Señores periodistas de EXPRESO, visiten el pueblo de Samanes, que antes fue una ciudadela y hoy es un centro de descuido y abandono. Por favor háganlo, pues había sido famosa por ese verde parque que ya no lo es.

Néstor Yagual