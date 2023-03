Los ciclones bíblicos

Dios y sus palabras proféticas en la Biblia se están cumpliendo; principalmente en Ecuador. Hoy existen desastres naturales; tenemos el ciclón Yaku. Esperemos no llegue alerta de tsunami. Guayaquil inundada, Salinas convertida en Sodoma y Gomorra, los huevos subiendo de precio, plagas delincuenciales, pornografía infantil de influencer inicua, sicariatos, secuestro exprés, asaltos e impunidad. “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenare con él”. Se levantará nación contra nación: Rusia vs. Ucrania; la Asamblea contra el Gobierno. “La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve” Hebreos 11:1.

Javier Valarezo Serrano