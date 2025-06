Jeannine Cruz | El odio dispara y la esperanza resiste

Miguel Uribe heredó no solo el apellido, sino también la determinación para hacer política

Miguel Uribe: “No nos da miedo las amenazas de Gustavo Petro. Ya vencimos en el Congreso y venceremos en las calles. La pesadilla de este gobierno se acaba en 2026”.

Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial, sufrió un atentado el sábado 7 de junio durante un mitin en Bogotá. Hoy su vida pende de un hilo. Entre el dolor, el miedo y la fe, Colombia espera su recuperación.

Miguel ha dedicado su vida a enfrentar con valentía y determinación lo que muchos prefieren ignorar. Desde el Concejo hasta el Senado, y ahora como candidato a la Presidencia, ha demostrado que se puede hacer política con voz firme que no se quiebra ante el poder y el miedo. No se pacta con quienes matan, secuestran y destruyen al país. Por eso alzó su voz contra la política de ‘paz total’ impulsada por el gobierno de Petro, convirtiéndose en un destacado político del Centro Democrático.

La historia de Miguel Uribe no se inició en una curul. Empezó en el sufrimiento de su familia, marcada por la violencia. Su abuelo, Julio César Turbay Ayala, fue presidente de Colombia entre 1978 y 1982. Sobrevivió a dos atentados: uno con morteros lanzados contra la Casa de Nariño por el M-19 (grupo al que perteneció Petro) y otro con un carro-bomba que casi le arrebató la vida. Su madre, Diana Turbay, periodista que fue asesinada en 1991 por ‘Los Extraditables’, bajo órdenes de Pablo Escobar. Miguel creció con el recuerdo de su madre, en sus luchas, en su silencio, en sus decisiones.

Miguel Uribe heredó no solo el apellido, sino también la determinación para hacer política. Hoy, su esposa, María Claudia Tarazona, sostiene la mano de Miguel Uribe en la cama de un hospital, esa mano que ha firmado cartas con firmes objetivos a favor de su país; esa mano que ha estrechado corazones y abrazado causas a favor de su gente; esa mano que ahora lucha por aferrarse a la vida. Esa mano no solo la sostiene María Claudia, la sostiene cada ciudadano que quiere un país donde el dolor deje de heredarse y el miedo no sea el precio de la esperanza.

Miguel Uribe sembró valentía, memoria y futuro...