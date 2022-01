La chirez, la soberbia y el figureteo: aliados perfectos del COVID-19

El 9-ene-22, mientras iba en un taxi, dialogué con el chofer, quien me indicó el comportamiento de algunas familias que tienen miembros contagiados y que no se han vacunado. Es simplemente dejarlos a buen morir, pues están conscientes de que necesitarán atención en UCI si enferman y al no contar con afiliación al IESS, tocaría pagar $ 1.000 diarios mientras dure la hospitalización, por lo que han acordado no quedarse con deudas, suficiente con la pena. Hay que resaltar que si la agonía del paciente se da en casa, el número de contagiados aumentará. Esta durísima decisión tal vez sería la causa de que suba el número de fallecidos, no lo sé. Se dijo que la ómicron es de alto contagio pero menos letal; correspondería a las autoridades respectivas informar que negar atención médica a un paciente es inhumano y conlleva altísimo costo social. No solo la falta de dinero hace que sucedan cosas impensables, también la hinchazón del “ego”. La soberbia y el figureteo han provocado que algunos profesionales de la medicina no vacunen a sus hijos, simplemente porque “ellos tienen médico en casa que los cure”, olvidando que son su propia sangre quienes soportarán las consecuencias pos-COVID. Mi padre decía al ver casos similares: “no tengas miedo a la enfermedad sino al figureteo de xx”. ¡Cada quien piensa y ama como quiere!

Ing. Isabel de Cordovez