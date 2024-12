No contentos con saquear el erario nacional por más de $ 70 MM, la RC5, PSC y compinches, con ley vetada por Noboa, estipulan que las casas y otros de más de 50 años pasan a ser patrimonio nacional. Están ávidos por robarle al país y a los ciudadanos que trabajan honestamente, sin razones arquitectónicas históricas, cívicas, culturales, religiosas, personajes que vivieron allí, antigüedad, etc. Entonces, la Tribuna de los Shyris de los años 60, patrimonio cívico-cultural-libertario, que la repongan y sancionen al alcalde que la botó sin son ni ton. Desde 1534 el Centro Histórico, único e ícono de Latinoamérica, está abandonado y destruido por propietarios y por un municipio tecnócrata-colectivista, desde Barrera, con la eliminación del Fonsal; sin políticas de mantenimiento, recuperación, inversión, etc. Hay inmuebles que no pueden ser modificados ni derrocados, penalizando su valor de venta con mucho dinero para su reparación. Con esta absurda ley terminará derruido todo el país, como Cuba. Chao industria de la construcción, reparación, modificación, compraventa, que dinamiza las ciudades con cientos de miles de plazas de trabajo. Ni un solo voto a los de la corrupción impune; roban con expropiación-taimada, nos vuelven Cubazuela. Chao dólar; crimen y vacunas a personas, negocios y empresas que desaparecen con la república, próspera y segura hasta 2006.

Juan Carlos Cobo Rueda