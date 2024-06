Cartas de lectores | Volviendo a la década robada

Que no se descuide de asistir al final del año escolar para pedir su pase de año

La descabellada decisión del Ministerio de Educación de fomentar la vagancia, llevando a la ignorancia casi completa a la juventud en general al permitir que ningún alumno pierda el año, deja ver con claridad meridiana que la ministra y sus asesores añoran las decisiones pasadas de otros gobiernos, dizque para evitar la deserción estudiantil.

Que el futuro de la patria esté en manos de gente sin preparación ni conocimientos básicos no pasa de ser una estupidez sin nombre. Si lo que se quiere es que los docentes no tengan tanto trabajo, con la famosa decisión de fomentar la vagancia estudiantil, es preferible que dispongan como único requisito que el estudiante se matricule. Pero eso sí, que no se descuide de asistir al final del año escolar para pedir su pase de año, para que de esta manera, las autoridades que han tomado esta oscura determinación se sientan felices de tan “brillante” estupidez.

Edmundo López