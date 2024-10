Cartas de lectores | El SRI y sus multas

El SRI es una institución del Estado y debe estar al servicio de los ciudadanos. Mi queja es porque yo como una ciudadana y comerciante autónoma saqué un RUC y tenía que hacer una declaración mensual. En julio, al hacer la declaración me salió que era semestral. Como yo estaba un poco ocupada la hice y me dije: ha cambiado mi modo de hacer la declaración. Estando en casa de mis padres, mi hermana me dice: ¿ya hiciste la declaración? Le dije: sí, me salió que era semestral y la semana pasada entré al sistema y me han mandado una notificación de que no he hecho la declaración de julio y agosto, y que debo pagar $ 90 por no haberla hecho. Mi queja es que ellos sí pueden cambiar los formatos cuando quieren, pero si uno comete un error está bien que le cobren multa, pero una que se pueda pagar. Una persona de escasos recursos, ¿cómo puede pagar una multa así? Tendría que dejar de comer unos días para poder pagarla. A uno le cobran multa, pero hay empresarios que debe millones y los exoneran de pagar sus deudas. La ley debe ser para todos y no que los pobres paguen deudas de los más ricos.

María Manzo Lara