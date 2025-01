Cartas de lectores | Por siempre, Jenny Estrada

Me causó indignación no orgullo, leer la noticia de que ya existe una calle con el nombre de la gran historiadora Jenny Estrada Ruiz. No deseo ofender, pero si así lo sienten, pido disculpas a los habitantes de Mucho Lote 2. Guayaquil tiene muchísimas calles más centrales sin nombre y la ‘famosa’ Comisión de Calificación para la Elección de Monumentos y Denominación de Calles de la Municipalidad pudo darse el trabajo de analizar otra ubicación. Será tal vez que estos señores no tienen idea de quién fue esta investigadora e historiadora a nivel mundial, teniendo muchos libros a su haber, quien fue la fundadora de la Escuela del Pasillo. Aprovecho para recordar que deberían erigir un busto, no una simple placa en el lugar donde tanto trabajó quien analizó e investigó nuestra gastronomía, escribiendo sobre este tema muchos libros. En fin, fue una de las mujeres ecuatorianas, nacida en Guayaquil, más valiosas e importantes. Deberíamos ser más nobles, inteligentes, justos y con conocimiento para lograr un mayor y mejor objetivo.

Martha Jurado Rodríguez