Cartas de lectores: ¿Por qué no siembran el árbol quishuar?

Que el Municipio no siembre árboles quishuar es menospreciar la cultura quechua/quichua

El árbol quishuar (de la familia de las escrofulariáceas, según Ruiz&fav.), tuvo y tiene entre los quechuas, significado sagrado. En el Manuscrito de Huarochiri (siglo XVI), ya asoma como un árbol simbólico de la cultura quechua. Es decir que la veneración al árbol no fue solo entre los incas cuzqueños, sino que lo fue asimismo entre los quechuas pobladores del litoral peruano. Crónicas coloniales mencionan al árbol como a un símbolo que encarna una concepción mítica, esto se debe a que se lo relaciona con la tierra, como el seno materno. Las creencias en el significado mítico del árbol hablan ya de una agricultura muy desarrollada; los cultos a los árboles aparecen en épocas tardías, mucho después que el culto a los anímales. En la fiesta del Inti Raymi del Cusco se hacían figuras del tallo y las ramas del quishuar y se las quemaba frente al trono del inca, con la intención de que su humo llegara hasta el cielo con mensajes y peticiones al Sol, su padre. En Ecuador el culto está vivo entre los salasacas. Pese a que un cura de la comunidad hace algunos años obligó a sacar de raíz a los árboles quishuar que había en una pequeña colina, los indígenas continúan depositando pedazos de cerámica rota en el agujero que quedó. Cerca de la Mitad del Mundo, no lejos de Quito, existe un quishuar; este era una huaca venerada, por esta razón los curas del lugar mandaron pintar en su tronco la imagen de Cristo para desviar y desvirtuar la antigua creencia quechua y edificaron un templo católico en la zona de la huaca. El árbol quedó aprisionado en el interior de la iglesia que se conoce actualmente como la del “Señor del árbol”. Algo similar sucedió en Guaytacama en Cotopaxi, región en la que se conservó el recuerdo con mucha fuerza debido a la presencia de Guaynacápac y Atagualpa por algunos años en la zona. En la comunidad de Colta, Chimborazo, los pobladores suelen curarse de muchas enfermedades tomando agua donde ha hervido un pedacito de la madera del árbol. Que el Municipio no siembre árboles quishuar es menospreciar la cultura quechua/quichua, su contenido científico y prologar el pensamiento colonialista.

Ileana Almeida