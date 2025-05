Cartas de lectores | Señor presidente Daniel Noboa, haga cumplir las fechas cívicas

Señor presidente, cuando usted se comunica con el pueblo expone que es contrario al correísmo, pero en la práctica dicho enunciado jamás se cumple. Por ejemplo, con la fecha cívica sigue lo que dejó el Ec. Correa. Usted decretó que la fecha cívica del 24 de Mayo sea el día viernes y no el sábado, que es el que en verdad le corresponde. Así, usted no se posesionó el día viernes, porque no era el día cívico -aunque usted lo decretó- por cuanto la Constitución no lo permite; por ello no lo realizó ese día.

Es conocido que la niñez y la juventud han perdido totalmente el civismo, debido a que se cambian las fechas a pretexto de fomentar el turismo.

Antes la fecha cívica se la exaltaba y recordaba en el día que corresponde, y en los establecimientos educativos se realizaba un programa especial, cantando el Himno Nacional. La exposición sobre la fecha cívica la realizaba un alumno de la escuela o colegio, bajo la dirección del profesor guía. Se cantaban también los himnos patrióticos que se han perdido desde la década pérdida; por ello tenemos una niñez y juventud a las que no les interesan las fechas memorable de nuestra nación.

Por lo tanto, señor presidente, decrete en forma urgente que las fechas cívicas se las recuerde en el día que corresponde y que en los establecimientos educativos se organice un acto cultural en homenaje a dicha fecha. Con ello estaremos recuperando a los futuros ecuatorianos que nos gobernarán.

Gualberto Arias Bonilla