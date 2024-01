Cartas de lectores: Tiempo de reflexión

La vida te ofrece problemas, pero Dios te da soluciones. Cuando necesitas un amigo, cuando la soledad te ahoga, cuando no sabes qué hacer, allí está Jesucristo para darte la mano, busca su presencia y la encontrarás. Tú tienes un destino de bendición, no desperdicies tu tiempo en frivolidades, aprovecha cada ocasión para compartir con tu familia. Disfruta de un almuerzo casero, y algún día recordarás aquellos momentos con nostalgia y alegría. Dios te ha dado la ocasión de vivir.

No te quejes por lo que no tienes, valora lo que tienes y sonríe. Nada sucede por casualidad, hay un plan perfecto para ti. No te desanimes por los obstáculos que aparecen, con fe y determinación puedes superarlos. Vive tu día, vive tu propósito, vive con visión. Vive cada día como si fuera el último, haz lo que te apasiona con entusiasmo. No dejes de estar dispuesto para hacer lo bueno, tú puedes marcar la diferencia. Que tu comportamiento sea un precedente, supera con fe todos los obstáculos, que la voluntad de Dios sea tu alimento.

Agustín Romero