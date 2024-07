Cartas de lectores | Cuando no nos quieren escuchar

Cuando no nos quieren escuchar y la paciencia se está agotando, no tenemos otra alternativa que levantar la voz; la protesta no es delito sino una necesidad para ejercer nuestro deber moral. Invitamos a todas las personas de bien a que se sumen a esta lucha ciudadana por la construcción del hospital del IESS. Es lo más sensato y coherente que debemos hacer. No estamos pensando en nosotros, sino en las generaciones venideras; la salud de los cayambeños y de los pedromoncayenses es la prioridad que nos hemos trazado.

No desistiremos de nuestra lucha hasta conseguir la meta. La medida de hecho es la única salida después de tocar tantas puertas; luego de los trámites que se hicieron, lo más dignificante y honorable es salir a las calles para exigir nuestros derechos. Han sido 13 años de constancia, hemos superado obstáculos con fe y no nos han desanimado las voces contrarias; cuando sabes que es lo justo, no te amedrentas. Al final del día nos queda la satisfacción de hacer lo correcto.

Comité Pro Construcción del Hospital del IESS en Cayambe.

Agustín Romero