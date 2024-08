Todo joven ecuatoriano sueña con tener trabajo estable, un hogar en armonía, casa propia y carro. Pero el primer paso es visualizar, luego tomar acción alineándose a sus objetivos, planificar y alejarse de las distracciones, fiestas y vicios que lo único que logran es aplazar la llegada a la meta. Teniendo en cuenta que de la juventud a la vejez es solo un pestañeo para la historia de un país es importante que la educación financiera vaya acompañada de la disciplina financiera, teniendo una lista de prioridades y no de gustos superficiales o de aparentar en sociedad ser personas exitosas y adineradas, por medio de cupos extralimitados de tarjetas de crédito o peor aún delinquiendo para no perder el estatus, hasta terminar perdiendo la vida por andar en malos pasos. Se requiere tener los pies sobre la tierra para no perder el norte y alcanzar objetivos a mediano y largo plazo, pero el rumbo debe estar trazado y documentado para poder materializar los logros. Un anhelo material como una casa, sin planificación, es solo un deseo superfluo terminando con 60 años de edad y viviendo arrimado o alquilando. Por eso hay que vivir el presente y comenzar a actuar con lo que se tiene aquí y ahora. Somos arquitectos de nuestro destino; no esperemos que al cambiar de gobierno las cosas mejorarán. Las macrofinanzas no resuelven los problemas de las microfinanzas o finanzas personales. Si tiene bajos recursos, mayor razón para tener una estricta planificación familiar. Si no tiene dinero para comprar un preservativo se le hará durísimo comprar leche y pañales.

Gunnar Lundh