El mayor error de Noboa fue pactar con Correa y Nebot. Bucaram y Nebot “con su no, que fue sí” a la Consulta 2011, que eliminó al Estado de derecho y la justicia, consolidaron al Estado dicta-totalitario. Y Noboa no respalda decididamente a D. Salazar. Se debe limpiar la criptonita de la no-Asamblea, no-Justicia, no-cárceles, como hizo Bukele, y dar a la fuerza pública y a los ciudadanos leyes para acabar con la narcocriminalidad con el uso de la fuerza real (delincuente que no baja el arma, que entra a una casa, negocio o vehículo, debe ser neutralizado), sin ley que los sancione. No al narcosocialismo que a delincuentes de a pie y políticos los hace víctimas, siendo los victimarios. Noboa destierra a la vicepresidenta que dijo no a la RC5. Y luego para frenar los ilícitos de Correa y AMLO para sacar al prófugo, tuvo que entrar a la embajada; el país lo apoya. La ONU zurda y los del SSXXI con los RC5 apoyan a Irán y grupos con ciudad subterránea. Venezuela fabrica drones iraníes para Rusia; Bolivia con pacto militar con Irán, entregan pasaportes a iraníes, libres fronteras para que entren criminales, Cristina dio base a China, Correa sacó la base de Manta. R. Reyes se paseaba en el país. ¡La patria no se vende, saquea ni narcocriminaliza! ¡A Diana se la defiende! La convocatoria por Diana y el país del 17 en la Shyris en Quito, que se replique del Carchi al Macará.

Juan Carlos Cobo Rueda