Cartas de lectores | Negociaciones delicadas entre Irán y EE. UU.

Ahmad Khatami, un clérigo iraní, miembro destacado de la Asamblea de Expertos, confirmó que las negociaciones continúan “bajo la guía del líder supremo de Irán”. El anuncio coincide con la quinta ronda de diálogo entre Irán y EE. UU. en Roma, con Omán como mediador. Irán negocia con desconfianza, reflejo de la tensa relación con EE. UU., y mantiene una postura firme sobre su programa de enriquecimiento de uranio, que afirma es pacífico, pese a las sospechas de desarrollo nuclear. Pero persisten las diferencias sobre niveles de uranio, lo que complica el avance. Las conversaciones podrían definir el futuro de la diplomacia nuclear y la estabilidad regional. Khatami calificó las tácticas de Trump como “guerra psicológica” y aseguró que el pueblo iraní no teme, ya que el miedo al enemigo no forma parte de su pensamiento nacional. Añadió que negociar directamente con Washington va contra los valores de Irán. “Nosotros acatamos órdenes del islam, no de América”, afirmó. Sin embargo, parecería que está en camino un acuerdo entre ambas naciones.

Alfredo Cepero