El 30 de julio este Diario hizo una publicación titulada “Millonarios convenios ‘bajo llave’ municipal”. El mismo contenido fue replicado en la versión digital bajo titular “Los millonarios convenios de los que evita hablar el Municipio de Aquiles Álvarez” en el portal web, incluyéndose un video con una duración de un minuto y 56 segundos publicado en YouTube bajo el nombre “Los millonarios convenios de los que evita hablar el Municipio de Aquiles Álvarez”. En dichas publicaciones se hace mención expresa a mi nombre y al de la fundación que presido, The Social Project, haciendo referencia a la fundación en el minuto 1 con 33 segundos. Dichas menciones son inexactas, imprecisas y dañinas al nombre y reputación de la fundación y mío: respecto a los titulares debo señalar que el convenio que mi representada firmó no es ni “millonario” ni se encuentra “bajo llave municipal” pues su contenido es fácilmente accesible al público. De la información publicada se reconoce que el convenio de auspicio para el proyecto fue por $ 48.800; y basta una simple búsqueda en Google: “convenio Social Project Municipio Guayaquil” con lo que cualquier persona podrá tener acceso y visualizar el contenido del convenio. Respecto al alcance del servicio, su publicación señala que de conformidad con los documentos el proyecto benefició a 100 niños y 100 padres de familia. Si bien era lo previsto, la actividad Campamento Aventuras sin barreras acogió y benefició a más de 840 niños. Respecto a las direcciones de contacto, la dirección mencionada en la publicación corresponde a una antigua; esta fue actualizada ante el SRI en noviembre de 2023, lo cual es fácilmente contrastable y verificable con una consulta de RUC en el portal de la entidad pública. El correo electrónico señalado en el convenio contiene un error de tipeo no atribuible a la fundación (agregaron una letra “’c’). La dirección correcta es: thesocialprojectorg@gmail.com. En el video en YouTube se menciona: “seguimos esperando señales de la fundación que no la conocen en la dirección que registró en los documentos”; igual tono se percibe en el contenido y utilización del nombre de la fundación en las publicación periodística. Rechazo frontalmente dichas alegaciones que pretenden sugerir que es una fundación fantasma, o que ponen en tela de duda la transparencia de su actividad y fines. Fundación The Social Project fue constituida con la misión de elevar y transformar la calidad de vida de personas a través de la innovación y proyectos sociales. Tenemos la suerte de contar con una amplia cantidad de aliados que han creído en nosotros, en nuestro compromiso y sobre todo en nuestros resultados. Estamos impulsados por la creencia inquebrantable en el poder transformador del deporte y la recreación, en especial en niños y jóvenes. Varios de nuestros proyectos giran alrededor del deporte e inclusión. El mismo Diario Expreso ha realizado una serie de notas periodísticas y publicaciones de cobertura a distintos eventos realizados por la fundación, con lo cual resulta inverosímil que pretenda sugerir falta de transparencia. En nuestra página web https://www.thesocialprojectorg.com y en Instagram @thesocialprojectorg se pueden observar noticias, fotos y resultados de los proyectos y actividades que llevamos a cabo gracias al apoyo de cada auspiciante, aliado y voluntario.

Rodolfo Ezequiel Castro

Presidente

Fundación Proyecto Social