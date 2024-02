Cartas de lectores | Maduro y la ONU vs. Machado y su pueblo

Maduro estuvo en los DD.HH. de 2019 a 2022., y no hay derechos humanos para millones de empobrecidos, miles de encarcelados, torturados y asesinados. Llaman la atención las conversaciones de Doha y Acuerdo de Barbados, más la farsa de Oslo y la CPI, si Catar es sede de los líderes terroristas de Hizbulah. Canje de gringos por Saab y “compromiso de realizar elecciones transparentes y justas”. 1) ¿EE.UU. ya no tiene la política de no negociar con delincuentes o terroristas? 2) ¿Biden creyó en la palabra del tirano criminal? Trump quiso devolver la democracia a Venezuela con Guaidó y fue boicoteado por los regresistas-gringos, China, Rusia, la ONU, la UE y gobiernos dicta-totalitarios de América. No les importa que ocho millones de venezolanos hayan salido y los que quedan estén en la miseria. ¿Será porque su riqueza alimentaria, pecuaria, ictiológica, minera, petrolera son regaladas a China, Rusia, Irán, Turquía, etc.? ¿Y callan el éxodo masivo de Ecuazuela? La Gran Doctrina de Roldós: “Las naciones deben intervenir en otros países cuando se violan los DD.HH.”. Y el ‘principal derecho’ base de los demás, como la libertad, la justicia, la educación, la salud, el trabajo, la vida…, “es el voto”. ONU, UE y OEA deben imponer elecciones justas que Machado y su pueblo las ganan de largo. ¿Será Machado una funcional del globalismo zurdo? ¿O seguirá nomás la tiranía-narco-criminal que fabrica drones iraníes a Rusia para atacar al pueblo de Ucrania?

Juan Carlos Cobo Rueda