Cartas de lectores: Las leyes del Gobierno

Mediante ley aprobada por la Asamblea, el Gobierno condonó los intereses generados por deudas de los contribuyentes al Estado por no pago de impuestos, tasas y contribuciones especiales, que suman centenares de miles de dólares, bajo el objetivo de una recaudación inmediata, como si los morosos iban a cancelar rápidamente el monto de sus impuestos, justificando también la necesidad de contar con recursos inmediatos para combatir las mafias delincuenciales que azotan a la población. Pero ahora, con igual fundamento, se cursa otra ley en la Asamblea para subir el impuesto del IVA, que pagamos todos los consumidores, elevándolo al 15%. En consecuencia se grava a todos los ecuatorianos que gastan sus recursos para sobrevivir y se perdonan deudas a los grandes morosos del Estado. ¿Qué hacen los abogados de coactivas del SRI, del IESS, de los GAD, etc., que no han cobrado oportunamente las deudas a los morosos, cerrando las cuentas bancarias y cobrando lo que deben, capital, intereses y recargos, ¿o es que también estos abogados negocian con los grandes deudores para no cobrarles, porque a la vez tienen que pagar a alguien por los cargos que les han proporcionado como abogados de coactivas? ¿No sería conveniente que el Gobierno en lugar de perdonar a morosos active una red de abogados en todos el país para cobrar sus deudas tributarias y no estar perdonando el pago de cuantiosos intereses a quienes más tienen, que también se benefician con el subsidio a combustibles, de lo cual nada ha dicho el gobierno?

Gustavo Chiriboga Castro