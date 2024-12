La experiencia está sobrevalorada; no es sinónimo de eficacia. Lo verdaderamente valioso es la plasticidad cerebral, ese don para identificar problemas y aportar soluciones sin depender de precedentes. En esto radica la innovación: en dar soluciones refrescantes desde nuevos ángulos. Aprender sobre la marcha, experimentar en el acto, manejar imprevistos, correr riesgos, mejorar practicando, corregir mientras se trabaja, abrazar la incertidumbre. He ahí las cualidades de una mente flexible en tiempos donde la tecnología y el conocimiento corren tan aprisa. Vivimos en un mundo cambiante que no nos da el lujo de detenernos a esperar condiciones ideales, y es por ello indispensable la personalización, la adaptabilidad y el aprendizaje en tiempo real con cada proyecto. Si esperamos primero a que venga la experiencia para ponernos manos a la obra, terminaremos sin hacer nada. No temamos equivocarnos, temamos a la inactividad. El error y el fracaso son una herramienta poderosa para avanzar, así que dignifiquémoslos y aprovechemos las oportunidades que nos abren. Siempre y cuando reconozcamos nuestros fallos, visualicemos mejoras en lo que de por sí ya funciona y nunca dejemos de educarnos, porque debemos envejecer estudiando, pesará más nuestra intuición intelectual que una experiencia adormecida y estancada en lo que funcionó para otros y en otras circunstancias.

Patricio Álvarez