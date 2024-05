Cartas de lectores | El ingenio para mentir predomina en la política nacional

Una de las realidades más aterradoras que vivimos en la mayoría de países de la región, principalmente en Ecuador, es el arte de los políticos para mentir, y es que la mentira, aunque no es una ciencia, en realidad es lo que predomina en nuestro medio y destruye la integridad, seriedad y confianza de las autoridades. Nos da pena y enojo ver cómo autoridades y políticos, para mantener a la gente tranquila, acuden a la mentira para evadir compromisos o las ofertas hechas. Autoridades que antes de ser elegidas eran accesibles, pero como dicen algunos, el poder no solo corrompe, sino que destruye el compromiso adquirido con el pueblo para imponer el interés personal y del grupo al que pertenecen. Tristemente vemos que muchas veces no cumplen lo que prometen, dando la espalda cuando hay cosas que se les escapan de las manos; su indiferencia y mentira destruyen su integridad.

El ingenio de mentir predomina en la vida política nacional. Aquel que quiere obtener votos acude a ofertas imposibles de hacer realidad. Así, antes de conquistar el poder son amables, atentos y ‘salvadores’ de la patria; pero una vez que obtienen lo que deseaban se olvidan de los que los eligieron y solo piensan en aquellos que les pueden proveer beneficios.

Los mejores mentirosos y artistas son los ‘políticos payasos’; saben usar la mentira como una herramienta que los ayuda alcanzar lo que desean, aunque hay excepciones.

Es fácil detectar y descubrir a un mentiroso, como dice un refrán muy popular (más fácil es descubrir a un mentiroso que a un cojo). Tanto es así, que los políticos en Ecuador mienten para tener a las personas contentas y expectantes de algo que ellos saben que no puede ocurrir. ¿Qué tal aquel político que le dice al pueblo que para salvar a la nación hay que sacrificarse económicamente?

¡Basta ya! Autoridades y políticos, dejen de andar con mentiras y sean solidarios con la verdad y la integridad para lograr una sociedad de igualdad, donde la honestidad prevalezca sobre la deshonestidad, que es fruto del engaño y la mentira. ¡No prometan lo que no tienen ni la menor idea de cómo cumplir!

Mario Vargas Ochoa