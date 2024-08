Cartas de lectores | Inflación delictiva

Por ahí habrá algunos funcionarios respetables, esperemos que no se contaminen

A las puertas de elecciones, todo el mundo se cree analista político y presidenciable. Es triste saber que durante mucho tiempo no han hecho nada. Una Asamblea peor o igual a la anterior, que, en vez de ayudar a cogobernar, ponen piedras en el camino. Esta falsa democracia nos tiene estancados. En quien confiar en un país donde la corrupción es la carta de presentación; presidentes, ministros, jueces, policías y más funcionarios. Por ahí habrá algunos funcionarios respetables, esperemos que no se contaminen.

Lo que estamos viviendo no es culpa de este gobierno, sino de todos y todos, porque no han sabido luchar por vivir en libertad. Cada vez la delincuencia es más fuerte y eso hace que la sociedad tenga que pagar un costo más alto para vivir. Los costos de operación de las empresas son cada vez más altos y eso infla los precios al consumidor. El presidente Noboa ha dado pasos firmes; pero ciertos ‘valientes’ están ahí para desacreditarlo. Ojalá el pueblo deje de ser novelero y elija con responsabilidad, nos jugamos la libertad. No hagamos del Ecuador una Venezuela más.

Luis Gonzalo Padilla Argüello