Cartas de lectores: Una historia no comprendida

El Comité Pro Construcción del Hospital del IESS en Cayambe anhela suplir una necesidad ciudadana; ha sido una lucha contra viento y marea, con obstáculos que fueron superados con fe y esperanza en un futuro mejor. El Concejo Directivo del IESS en 2019 entregó al Comité el presupuesto de 16 millones de dólares, con documento público, los cuales se perdieron en la pandemia de 2020. En 2023 el Dr. Alfredo Borrero, exvicepresidente de Ecuador, logró que el Ministerio de Finanzas haga una transferencia económica al IESS como parte de pago del Estado al Seguro Social para que la construcción del hospital para Cayambe y Pedro Moncayo quede financiado. El nuevo presidente del Consejo Directivo del IESS, Dr. Eduardo Peña, señala que no tiene conocimiento de esos dineros. Los cuestionamientos a la gestión los recibimos con el respeto que merece la disensión, no nos desaniman quienes no creen en lo que hacemos; somos fortalecidos por las críticas, nos motivan a avanzar a la consecución de la meta. Seguimos luchando por el bien de los afiliados, no bajamos la guardia ni dejamos de gestionar; transformamos las voces contrarias en peldaños, y cuando se consiga lo que se propuso, quienes nos criticaron se darán cuenta de su error. Aprendamos a sumar y no a dividir, cuando el pueblo se une con un objetivo, lo que parece irrealizable se realizará; quien no hace nada se hunde en la comodidad. Vamos a continuar luchando.

Agustín Romero

Comité Pro Construcción del Hospital del IESS en Cayambe