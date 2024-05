Cartas de lectores: No hay que ser alcahuetes

Pienso que los medios de comunicación, especialmente las estaciones de televisión, se convierten en alcahuetes (cuando no encubridores) al no difundir los rostros y datos personales de los delincuentes capturados en flagrante delito. Y esto porque al omitir no permiten que otras personas que han sido víctimas de otros delitos los reconozcan para que puedan presentar denuncias en la Fiscalía o ayudar a la Policía en las investigaciones.

Si algún delincuente o narco político (Correa y su banda) argumenta que al publicar rostros y datos personales se viola la garantía de presunción de inocencia, al no haber todavía sentencia condenatoria ejecutoriada, que presente una acción de protección. En cualquier caso el bien común está sobre los derechos humanos de los delincuentes.

Ricardo Vaca Andrade