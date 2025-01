Cartas de lectores | La futura Asamblea será la peor que ha tenido la patria

Es algo lógico pues el 90 % de los candidatos para esta dignidad va a la reelección y han demostrado su incapacidad para legislar. No tienen la preparación política necesaria para ejercer esta dignidad.

A los candidatos no les interesa satisfacer las necesidades del pueblo ecuatoriano, sino más bien su patrimonio personal y con ello tener unos cuantos ‘borregos’ que sirvan solamente para aplastar un botón.

Hay candidatos que le deben al Estado y los actuales mandatarios no han realizado ninguna gestión para que paguen la plata que se han llevado del pueblo. Hay otros que no pagan las mensualidades a sus hijos y son los que más critican a los que han perjudicado al país. Otros más han estado con la mafia y el tribunal electoral no dice nada. Con ello ya tenemos asegurado el resultado: va a ser la peor Asamblea que ha tenido la nación ecuatoriana.

Antiguamente teníamos legisladores de primera, como Jaime Roldós, León Roldós, Jaime Hurtado, León Febres-Cordero, Assad Bucaram, etc. , etc.

Para rescatarla es necesario que se dicten leyes que estipulen que para ser candidato a esta dignidad se debe estar preparado políticamente. Que asistan a cursos de alto nivel por lo menos dos años y con este certificado puedan ser aprobados como candidatos, para que así -ojalá- se puedan trabajar en bien de los pobres de este país.

Son culpables los partidos políticos por no preparar a sus afiliados para diferentes contiendas electorales.

Gualberto Arias Bonilla