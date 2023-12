Cartas de lectores: Felicitaciones a la vicepresidenta por ir a Israel

Los enemigos políticos que tiene el actual gobierno estaban listo para iniciar un juicio por abandono del cargo de la Vicepresidencia, para con ello tomarse el primer poder del Estado, que es Legislativo. Esta a la vista del pueblo ecuatoriano que ellos quieren tomarse el poder para saciar su ego personal y no servir al pueblo, y lo demuestran al querer sacar a la fiscal general, por cuanto sancionó a todos los corruptos y mandó a la cárcel a los que se llevaron el dinero del pueblo. También están por eliminar al contralor nacional, por cuanto no ganó unos de sus partidarios; así como las leyes para el pueblo, contra la inseguridad para con ello llevarlo a la miseria. Quisieron censuran al expresidente Guillermo Lasso y no pudieron; el tiro le salió al revés. Señor presidente, la vicepresidenta le solicitó públicamente una reunión para tratar las divergencias que existen, tenga o no razón políticamente, por cuanto ella no está de acuerdo en que se unan con el partido SC y RC, y es su criterio. Más que todo, usted dialogó con sus enemigos políticos (Jaime Nebot y Correa), ¿cómo no puede hacerlo con su compañera de campaña? Con ello ganaría mucho, por cuanto usted está pensando en su reelección y con esto está demostrando al país que es una persona que dialoga con todos, sin importarle su tendencia. Esperemos que la delegada a Israel logre su objetivo y con ello el país sea el único ganador

Gualberto Arias Bonilla