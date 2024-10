En días pasados escuché al Sr. Henry Kronfle comentar que dejaba una Asamblea con extraordinario nivel de aceptación. Obviamente todos los que escuchamos comprendimos que se trataba de una broma, pero una broma de muy mal gusto. A mí no me produjo ni una sonrisa, pero estoy segura de que algunas personas habrán llorado de la risa. También vi a dicho señor darle la bendición a su sucesora, como un amoroso padre a su hija o un profesor a su pupila y eso sí me impactó: ¿por qué una persona tan honesta, seria y buena practicante de la religión católica merecía la bendición para que continúe con sus buenas obras? Además, con semejante sucesora los niveles de aceptación de la Asamblea subirán a cifras jamás vistas antes. Aprovecho para aplaudir la decisión de suspender el cambio de autoridades del CNE pues con las actuales nos irá de maravilla. Nadie debe temer que nos pueda suceder lo mismo que a Venezuela; de ninguna manera, estas elecciones serán absolutamente transparentes y respetando la voluntad popular, pese a que la Sra. Luisa González dijo que Venezuela tenía mejor nivel de vida que Ecuador.

Lourdes Meloni