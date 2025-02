Escribo con indignación por crímenes y asaltos para crear el miedo en la sociedad, pero sobre todo con dolor, tras recientes asaltos a personas inocentes. Les roban sus pertenencias, las humillan con insultos y amenazas. Lamentablemente, su caso no es aislado: cada día más ciudadanos somos víctimas de una delincuencia cada vez más violenta y cobarde, que ataca a jóvenes, ancianos y familias sin ningún escrúpulo. Más garantías tiene el delincuente que el policía y eso por las malas leyes creadas. ¿Hasta cuándo permitiremos que los criminales actúen sin consecuencias? La seguridad no puede ser un privilegio de unos pocos. Exijo a las autoridades: 1. Reforzar la vigilancia en zonas críticas como en alta demanda del tráfico, con patrullas activas y cámaras que disuadan a los delincuentes, semáforos que solo a los delincuentes favorecen, mientras el conductor es multado por un radar puesto. 2. Acelerar los procesos judiciales: la impunidad alimenta la reincidencia. ¡Que cómplices y autores enfrenten la ley! 3. Invertir en prevención: programas sociales para jóvenes en riesgo y rehabilitación efectiva en cárceles. Como sociedad, debemos dejar de normalizar la violencia. No podemos seguir aceptando que ‘robar es su forma de vida’ o que ‘nada va a cambiar’. La seguridad se construye entre todos: denunciando, apoyando a las víctimas y exigiendo transparencia a quienes nos gobiernan. Confío en que mediante presión ciudadana y voluntad política, lograremos calles más seguras. Por todos los que guardan silencio por miedo: ¡basta ya!

Juan Carlos Andrade