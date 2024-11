Buenos días mi sargento, acabo de capturar a este delincuente terrorista que con una bomba hizo volar en mil pedazos un cajero automático, pero por mi oportuna intervención no pudo llevarse el dinero! Un momento, señor policía, a mí me va respetando, no soy ningún delincuente, pues yo me considero un objetivo de ‘alto valor’ ¿Cómo dice? Qué casualidad, la semana pasada detuve a tres delincuentes que se sustraían unos bienes muebles de una casa ubicada cerca de mi domicilio. Ellos comenzaron a protestar porque alegaban que no eran ningunos delincuentes sino personas de ‘medio valor’.

¡Cómo cambian los tiempos! En la ‘antigüedad’ (hace más o menos un año) entendíamos que una persona de alto valor es aquella que está llena de virtudes, que para los demás siempre desea lo mejor, que actúa y respeta de manera compasiva, que es humilde y bondadosa, y que nunca se considera superior a otro. Los valores humanos imprescindibles son responsabilidad, empatía, humildad, respeto y confianza.

No cabe duda, llamar a los delincuentes ‘de alto y de mediano valor’ son eufemismos innecesarios que pueden confundir hasta a los mismos delincuentes. ¿No sería más pertinente decir malhechores de mayor o menor peligrosidad?

Nota: ojalá nadie se enoje.

Guillermo Pérez de Castro