El narcotráfico y el crimen organizado no solo se combaten con estados de excepción o sacando a miles de militares y policías a calles y cárceles; sino también con decisiones acertadas de organismos encargados del control y la administración de justicia. El caso Metástasis, llevado a cabo por la fiscal General y su equipo de trabajo, con base en los chats de Norero, ha permitido conocer cómo un narcotraficante peligroso y prófugo de la justicia vivía como rey, hacía y deshacía en la cárcel, tenía a su servicio agentes penitenciarios, abogados, jueces, fiscales, policías, asambleístas y hasta es mencionado un vicepresidente por haberse beneficiado con el “financiamiento” para su libertad condicional. A un narco igual de peligroso, con largo historial delictivo, hoy prófugo, le permitieron vivir en una celda acondicionada a su gusto y equipada con dispositivos de última tecnología; un juez corrupto con una acción de protección impidió que sea internado en La Roca cuando fue recapturado, y lo regresaron a su celda anterior. No hicieron nada, hasta que se fugó. La fiscal denuncia con nombres y apellidos que un delincuente está planeando asesinarla a ella y a su familia; la Policía lo captura pero es encerrado en la cárcel de Riobamba, con mediana seguridad. ¿Qué autoridad autorizó esto? Se fugó en pleno estado de excepción junto a 32 presos. Las FF. AA. informan haber hallado en algunos centros carcelarios celdas con piscina, discoteca, jacuzzi, dinero, licores finos, ropa de marca, túneles que comunicaban entre pabellones, armamento. ¿Quién autorizó las adecuaciones? ¿Cómo ingresaron tanto material prohibido? ¿Cómo desalojaron el material de desecho? ¿Por qué en allanamientos anteriores de las FF. AA. no descubrieron tanta corrupción? ¿Qué dicen los directores del SNAI de los dos gobiernos anteriores? Hay un delincuente prófugo que dice vivir en EE. UU., igual de peligroso, que aparece en chats del caso Metástasis y está demandando a Diario EXPRESO por daño moral, por una foto publicada en la que se encuentra, entre otros, un exasambleísta de la RC. ¿La justicia ecuatoriana conoce su residencia habitual? Si conocen, ¿por qué no lo apresan? Capturan 22 ton de cocaína; ¿cómo ingresaron al país? ¡Circularon por nuestras carreteras! Gran cantidad de droga sale por los puertos camuflada en mercadería en contenedores. Sin ‘scaners’ u otros equipos detectores en los puertos, se sigue confiando en canes amaestrados que detectan lo que pueden. ¡Qué vergüenza internacional!

C. Wellington Ríos Villafuerte