Cartas de lectores: Fin del dólar y Ecuador al despeñadero zurdo

Correa, dueño del país con funcionales, nos vuelven en Ecuazuela. Milei dice no a los infectos gobernadores K y P que traicionan acuerdo y boicotean la ley Ómnibus. Con Dios y su Pueblo van a dejar atrás a Argenzuela: desaparece la enorme burocracia corrupta y baja a menos de la mitad los ministerios, viaja en línea comercial, etc. Correa compró avión, hacía turismo mundial y las malas lenguas dicen que se llevaban dólares y oro a paraísos fiscales. Saquearon el país sobre los $ 150MM, el BID estimó en $ 7OMM y sin recuperar ni un centavo, más la deuda que alcanza unos $ 80MM. No hay luz con hidroeléctricas chatarras, vendieron el petróleo a China a precio de huevo, regalaron los puertos, la minería, etc. Por la guerra interna (insuficiente sin cambio de leyes de la Asamblea RC5 y funcionales desde 2006, la no-Justicia y el régimen carcelario corrompido), la subida del IVA, ¿sería pedido del FMI, así como alza de combustibles, etc.? Sin elecciones y con proclamaciones. Ya no más impuestos, bajen el número de diputados, ministerios, secretarías, instituciones ineficientes y corruptas, personal y sueldos a costa del hambre de la gente sin trabajo que huye. El déficit sería de $ 8MM, y crece la deuda, frente a exiguas reservas. Milei va por el “déficit 0 y la dolarización”, privatización, inversión, etc. Aquí: gasto, robo, megadéficit, impuesto al sistema financiero, condonación a los ricos. ¿IVA? Pretextos del fin del dólar y la máquina de billetes con inflación hambreadora, como en Venezuela, Argenzuela, Boliviazuela…

Juan Carlos Cobo Rueda