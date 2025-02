Cartas de lectores: Desintoxicación en el mar

El mar y el hombre tienen una fusión de atracción inspiradora para escritores, pintores, bohemios, trovadores y cantantes; para plasmar entre letras, risas, y tertulias remembranzas indelebles para el baúl de recuerdos efímeros. El mar inyecta energía positiva a sus visitantes, más aún en este feriado de carnaval en familia. El mar es la metáfora de la vida, con sus contradicciones o aikidos de su léxico del todo y nada. El mar, las olas, el sol, la arena y la playa recibirán turistas con brazos abiertos, con energía positiva y agua salada para desintoxicar a los de mentalidad negativa, ciega de pensamientos y oídos sordos; que no les dejar fluir sus ideologías. Visité la playa de Montañita antes del feriado y la recorrí de punta a punta; sentí ese contacto mañanero con el mar, medité e hice yoga antes del ocaso, en busca de mi fuerza interior, y le pedí a Dios no perder esas visitas a las playas de mi país. Bob Marley dijo unas frases ciertas: “No viva para que su presencia se note, sino para que su ausencia se sienta. El amor es la justicia social de cambiar al mundo pero ejercer violencia”. No se rebaje a discutir con quien no está preparado para entenderlo.

Javier Valarezo Serrano