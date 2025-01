La revista Vistazo del 4 de diciembre presenta amplia información sobre cuanto ha crecido Perú, pese a la “inestabilidad política de varios años”. Desde 2018 ha tenido seis presidentes, varios con procesos abiertos por corrupción. Nos falta fortalecer nuestros lazos comunitarios para que las decisiones se tomen siempre en función de la mayoría; pensar menos en rencillas personales y más en el país; y desterrar la confrontación para conseguir acuerdos nacionales básicos y urgentes. La inversión extranjera en Perú “sigue siendo importante”, solo en 2023 recibió $ 30.000 millones, gracias a que la Constitución garantiza las inversiones, el arbitraje internacional en el caso de discrepancias y las alianzas público-privadas. Siguen respetándose las reglas instauradas por Fujimori en los 90, pese a las diferentes posiciones políticas de los gobernantes. Entre las inversiones más importantes están el puerto de Chancay con $ 1.300 millones iniciales y una proyección de $ 3.500 millones; varias concesiones portuarias aprobadas por $ 3.450 millones, otras cuatro en trámite por $ 372 millones; la expansión del puerto de Callao por $ 731 millones y la terminal norte multipropósito del mismo puerto por $ 1.426 millones. En Ecuador estamos haciendo lo contrario, nos oponemos a toda explotación minera, causen daño o no, sobre todo a las industriales, pese a que por su tecnología el deterioro al medioambiente es enseguida remediado; los contratos con el Estado los obligan y pueden perder la concesión si no lo atienden. Con poca sensatez y sin investigar, varios grupos sociales por desconocer las necesidades ciudadanas básicas y por influencia perniciosa de grupos extranjeros intentan frenar incluso concesiones ya otorgadas, pero eso sí, quieren que el Gobierno los dote de toda infraestructura y servicios necesarios, olvidando la crisis de la deuda externa de los 80 y la crisis nacional de los 90, que nos han llevado a un PIB per cápita de solo $ 16.520 (Perú $ 17.780 y Colombia $ 21.440). Otro punto de comparación lamentable son los ingresos de Perú por turismo (más de $ 10.000 millones); Ecuador apenas el 10 % por la inseguridad social.

Iván Escobar Cisneros