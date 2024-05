Ecuador cree que el pueblo es el soberano; no seamos ingenuos, el soberano son los políticos y burócratas enquistados en el Estado. Ellos han construido una muralla de leyes y reglamentos para protegerse y multiplicarse. Su arma más letal es el Código de Trabajo, con ello han contaminado al sector público y privado para tener control total y hacer que el desahucio sea una lotería para perpetuarse en el poder. Resultado: un déficit fiscal insostenible que nos obliga a endeudarnos cada vez más. Esto pone en peligro la dolarización, la seguridad del Estado e impide el acceso de la población a vivienda, educación, salud y servicios públicos. En la Asamblea, con excepciones, se supone que son personas que tienen capacidad para ejercer el cargo, pero no es así, necesitan de cuatro a ocho asesores que piensen por ellos; como resultado la mayoría en la Asamblea la tiene un partido político en el que todos sus dirigentes están presos o prófugos. El caso Metástasis ha revelado que los grupos de delincuencia organizada tienen el control de las ciudades y el derecho a cobrar impuestos. Con estas leyes no hay ni habrá inversión extranjera, y si la hay, será en minería, donde solo necesitan máquinas. La burocracia es una herramienta de dominación política (Max Weber), peor aún si no sabemos si son políticos o delincuentes. Debemos reinventar a Ecuador, reducir el tamaño del Estado y el gasto público, y derribar una muralla de leyes injustas que solo asegura su permanencia, para salir de una burocracia inútil que amenaza la dolarización e impide el desarrollo.

Juan Orús Guerra