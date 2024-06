Cartas de lectores: Cosas que pasan en mi país

Seguimos viendo situaciones que creíamos que nunca se iban a dar. El esfuerzo realizado hasta ahora por FF. AA. y Policía parece no tener un final feliz. Diariamente vemos más corrupción, secuestros extorsivos, nuevas bandas delictivas, arsenales de armas y explosivos, cámaras y equipos sofisticados de radio y comunicación en poder de delincuentes que ingresan por nuestras fronteras. Vemos las payasadas protagonizadas por Ejecutivo y Legislativo, como que a la gente le interesara. Cuando comience la campaña electoral, la cantidad de candidatos, que van a surgir. Hace poco en México tres candidatos participaron en las presidenciales, en un país de 100 millones de habitantes. Aquí somos como 18 millones y en las dos últimas campañas participaron 25 candidatos. Como no les cuesta un solo centavo y saben que las ¾ partes de ellos son chimbadores; que no van a ganar y como el dinero no es de ellos, ¡qué les importa! En el gobierno anterior, al vicepresidente electo se le entregó el proyecto de rehabilitación del Leopoldo Izquieta Pérez, ¿dónde estará? Me apena como educador y académico la reforma al sistema nacional de educación; ya con las clases virtuales se visualizó el facilismo en los estudiantes; alcanzar metas y objetivos sin hacer el esfuerzo necesario no me parece justo. Pasar de año escolar con esfuerzo y sacrificio debería de ser: un orgullo para el estudiante. El ministro de Educación no debió haber dejado pasar esta situación. Los padres de familia tienen mucho que ver en esto.

Roberto Flores