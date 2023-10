Cartas de lectores: Confiable y ágil

Los retos para Daniel Noboa son pocos y hay tiempo suficiente para enfrentarlos y solucionarlos: volver a la Constitución anterior, documento muy bien redactado, sin trampas legales y que declara a la ideología liberal y al sentido como razón de ser del Estado. Controlar el gasto público para que no siga siendo el más atractivo botín para el robo. Tratar de recuperar al menos parte de los $ 70.000 millones que Correa y Cía. se llevaron. Tolerancia cero para que la seguridad pública permita a la fuerza laboral continuar produciendo. El Sr. Noboa accedió a la confianza del votante por la educación recibida y su juventud. Tiene energía suficiente para gobernar y no entrar a tratos de compadrazgos y más intentos de corrupción para obtener libertad de acción. Fortalecer el dólar. En seguridad, incluir la persecución a los responsables del magnicidio a Fernando Villavicencio, el arresto de Correa y Cía. para que purguen sus delitos en presidio. Y fortalecer las instituciones que son en su esencia democráticas por medio del liberalismo, para anular al conglomerado de bucaneros disfrazados de socialistas, que solo pretenden continuar confabulando para hacer ingobernable el país. Reforzar a las instituciones rectificando sus equivocaciones en la marcha hacia la intolerancia y corrupción por mandatos breves y concisos para el servicio público, donde no haya espacio para nadie más. Se espera que el Sr. Álvaro Noboa sea asimilado por el sector social que intentó caricaturizarlo y que recién empieza a entender el programa de gobierno que propuso y que ha hecho suyo su hijo.

Francisco Bayancela González