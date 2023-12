Cartas de lectores: Mismo circo, nueva temporada

Abrió sus puertas la Asamblea Nacional y regresó con todo el despliegue de inconsistencias e ilegalidades a las que nos tiene acostumbrados la supuestamente ‘primera Función’ del Estado.

La poca preparación, falta de conocimiento y ausencia total de capacidades para los cargos se reveló una vez más en la resolución de “responsabilidad política por peculado” expedida contra el expresidente Lasso, sin juicio constitucionalmente válido, pues no tiene base legal ni puede producir consecuencia jurídica alguna, por lo que remitir lo resuelto a la Fiscalía resulta poco menos que absurdo. La dizque “responsabilidad política” no se ajusta a ninguna forma de participación penal -por acción u omisión- que pueda causar otro efecto que no sea vergüenza para el país, menos aún tener repercusión criminal, por lo que la Fiscalía debería enviar ese expediente por un sumidero, lo que probablemente no sucederá, tal como son las cosas en nuestro pobre Ecuador.

Parafraseando a alguien: eligiendo a los mismos, los resultados no van a ser diferentes.

Carlos Cortaza Vinueza