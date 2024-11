Es lo que me pregunto, como ya viene siendo costumbre de parte de cierta autoridad. Se le ha hecho ya una costumbre tratar mal a sus adversarios o a personas que critican su administración, bien sea por hacer sugerencias, criticar o denunciar presuntas situaciones anómalas. Como ciudadano veo pésima esta actitud de parte de esta autoridad. Por ejemplo, hace algún tiempo trato de “niña vaga” a una mujer solo por haber puesto una denuncia en su contra. En estos días por la denuncia de un periodista se dio el mismo caso, incluso llegándolo a amenazar con que lo golpearía, pero usando términos fuertes. Y otra más: por la denuncia de anomalías en la recolección de basura de parte de un asambleísta, este también fue tildado de “mamarracho” y los que lo secundaban de igual forma llevaron su parte. Realmente este tema es más para figuretear que por el bienestar de la ciudad, estamos en vísperas de campaña. Esa no es la forma de tratar a sus adversarios o detractores, debería haber más educación para manejar las situaciones. Esto ya me huele a prepotencia, pero si así va a ser siempre, sería bueno también que así de bravucón se porte con los delincuentes que mantienen en zozobra a nuestra ciudad. Eso sería bueno y aplaudido de parte de los guayaquileños, y no solo el portarse bravucón ante quejas ciudadanas o denuncias que en parte pueden ser reales.

Lenín Israel Bastidas Moran