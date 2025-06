Cartas de lectores: Beccacece, selecciona o le seleccionan, y ¿por qué?

Sebastián Beccacece acaba de dar la lista de convocados para los encuentros con Brasil y Perú, pero nuevamente se ven cosas raras en dicho llamado. Se convoca cuatro arqueros en vez de tres, que sería lo lógico; se insiste en Moisés Ramírez, que ni siquiera es titular en su equipo y cuando estuvo bajo los tres palos como titular de la Tri no dio la talla; no se convoca a Pedro Ortiz, que ha demostrado desde temporadas pasadas que debe ser al menos el tercer arquero.

¿Por qué? Se convoca a la ‘joya’ del Chelsea, Kendry Páez que está fuera de forma y no está jugando actualmente, ¿por qué? De nuestros atacantes, dos están en recuperación tras arrastrar lesiones y no están al 100 % (Enner Valencia y Campana), otro aún lesionado (Gonzalo Plata); y Kevin Rodríguez en su equipo USG en Bélgica no es titular y en más de una ocasión en la liga Pro belga, ni siquiera aparece en el banco de suplentes.

En nuestra liga Pro hay dos atacantes que están rompiendo las redes semana a semana y no se los llama ni como ‘sparring’, Jorge Valencia y Elián Caicedo, este último incluso anotando goles en copa Sudamericana; y Jeremy Sarmiento, del Burley inglés, donde es estrella y titular inamovible, tampoco es llamado, ¿por qué? Por suerte estamos en zona clasificatoria, donde van prácticamente 7 de 10 equipos y por eso otras selecciones se sienten relajadas y no oponen mayor resistencia en la eliminatoria. Contamos con una de las mejores defensas del mundo con los Galíndez, Pacho, Hincapié, Ordóñez, etc., si no otro fuera el cantar.

Lenín Bastidas Morán