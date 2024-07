El actual mandatario, sin haberse pronunciado formalmente sobre su reelección, está ejecutando gran cantidad de acciones dirigidas a conseguirlo, abriendo un laberinto para lograr este objetivo sin entregar su mandato a la vicepresidenta y asegurar la reelección futura. En su primer día de gobierno empezó este embrollo marginando a la vicepresidenta de la celebración en el palacio de Gobierno, sin emitir ningún antecedente, deslealtad o deshonestidad que justifique el desaire, que ha continuado con su traslado a Israel para mantenerla alejada y enviando a su hijo, acusado de un delito de menor cuantía, a la cárcel de la Roca con un exceso de rigurosidad para que cumpla la detención preventiva e impulsar en el congreso la vinculación de la vicepresidenta con el delito de su hijo para lograr la autorización para su enjuiciamiento penal. No podía faltar el recorrido por un sendero bloqueado, caminado por el viceministro de Gobierno con sus divagaciones legales que proponían el encargo de la presidencia a un ministro. El mandatario intenta participar en las próximas elecciones en las condiciones más favorables y ventajosas, para lo que amplió el laberinto presentando una consulta a Procuraduría para que resuelva si está obligado a solicitar licencia para intervenir en la campaña para la elección de 2025, considerando que sus funciones de presidente son para concluir el período anterior, y por tanto no debería separarse o renunciar a la presidencia y podría presentarse como candidato a la primera elección, dejando abierta la puerta para una reelección, reeditando el proceso y los 10 años de gobierno del prófugo. Procuraduría en busca de soporte jurídico y político transfirió la consulta al CNE y al congreso, que respondieron que no estaban facultados para emitir criterios sobre este asunto; finalmente, Procuraduría, con un pronunciamiento retardado, se declaró incompetente para atender esta consulta. El laberinto creado por el Ejecutivo no ha dado resultado y se ha quedado atrapado, sin encontrar la salida, debiendo competir en las próximas elecciones ajustándose a las disposiciones legales.

Alfredo Sánchez Núñez