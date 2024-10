Somos inmediatistas, miramos y juzgamos solo lo que está frente a nuestras narices. Prensa y políticos dicen: la causa de los apagones es el severo estiaje. Han surgido especialistas energéticos, mucha crítica, poca solución; a pretexto del cambio climático echan tierra a la generación hidroeléctrica (barata) y sugieren energías alternativas eólica y solar, que según ellos no dependen del clima. La electricidad no se produce por decreto, lleva tiempo. La térmica es la más rápida pero la más cara; se obtiene en no menos de un año. El racionamiento eléctrico no es de hoy, es histórico; los más significativos y dañinos tienen raíces en la última década del siglo XX y primera del XXI. La explosión demográfica y eliminación de Inecel facilitaron a políticos ambiciosos defender sus oscuros negocios en el sector, archivaron el plan maestro de electrificación y con él, el desarrollo de Ecuador. En este período hubo planificación pero no inversión, no se construyó una sola planta de generación, ni en el sector privado que tenía permiso. En la década de 2010 primó el interés político, hubo inversión pero no planificación; construyeron centrales hidroeléctricas de gran potencia, altos costos, jugosas comisiones y poca efectividad (Coca Codo Sinclair), cerraron la participación privada. Y los últimos gobiernos olvidaron al sector eléctrico: no hubo mantenimiento de los activos existentes, ni nuevas inversiones. La verdadera causa de los apagones son los políticos antipatria que no invirtieron, invirtieron mal, propiciaron el monopolio estatal y la desidia en el sector.

Marco A. Zurita Ríos