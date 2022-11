Carreras mal pagadas

Algunas de las carreras profesionales peor pagadas en nuestro país son: Licenciatura en Contabilidad y Auditoría. Son profesionales indispensable en las instituciones; sin embargo, la remuneración por sus servicios es baja. Ingeniería Agronómica. La agricultura y ganadería aportan al PIB el 9,36 %. En Ecuador es el cuarto sector después de enseñanza y salud, transporte y manufactura, aunque el sector agricultura solo representa el 0,1%, por lo que sus servicios son pasados por alto la mayoría de veces. Licenciatura en Cine y Televisión. Una de las profesiones que más dinero mueve en el mundo. Pero en Ecuador quienes están en esta industria no son muy valorados y con la llegada de plataformas de ‘streaming’ el país se ha convertido en uno de los mayores consumidores de contenidos, en vez de creador. Licenciatura en Nutrición y Dietética. En la alimentación tradicional no pueden faltar arroz, fideo, pan. Los ecuatorianos atraviesan desnutrición o sobrepeso. El 23% de niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica, mientras 65 % de la población adulta sufre sobrepeso y obesidad. Mas a los profesionales del tema no se los suele tomar mucho en cuenta. Licenciatura en Turismo. Pese a que el turismo genera grandes ingresos económicos en Ecuador (aporta $ 1.100 millones anuales), este dinero se queda en manos de unas cuantas personas; sus profesionales no son tan bien remunerados.

Mg. Roberto Camana-Fiallos