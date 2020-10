Los candidatos chimbadores

Da ganas de llorar al ver el circo formado por los postulantes a la presidencia para las próximas elecciones. Con una que otra honrosa excepción, el resto son títeres, trepadores, payasos, etc., que saben que no tienen la menor posiblidad de alcanzar la meta; seres cuyos conocimientos tal vez les alcancen para ser maestros de primaria, y aspiran a la más alta magistratura del país, a sabiendas de que deberían considerarse afortunados si su familia vota por ellos. Pero su enorme ego les permitiría aunque solo hayan alcanzado unos mil votos, llamarlos excandidatos a la presidencia. A la unión de CREO y PSC debería unirse la mayoría de partidos y grupos políticos para evitar que el país caiga en manos de depredadores, como la banda de Alí Babá y los 40 ladrones, pero a la mayoría de candidatos nuestro agonizante país les importa tres rábanos y un pepino. Prefieren ser chimbadores o candidatos de mentirillas, pero eso sí, gritando a pleno pulmón que saben cómo sacar al país de la miseria en que lo hundieron el innombrable y su sucesor. Mientras tanto seguimos al borde de un tremendo rebrote de la pandemia gracias a los ignorantes, que no piensan que si no se cuidan estaremos mucho tiempo con el virus, y el sordo, ciego y mudo sigue con Drácula en el Banco de Sangre, absorbiendo la sangre de los afiliados.

Lourdes Meloni de Rojas