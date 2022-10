Cambios necesarios ante tanta inseguridad

El país se encuentra viviendo una época de terror ante la delincuencia rampante que nos tiene prácticamente asustados, en especial en Guayaquil, adonde ya no se respetan las leyes ni la seguridad de los ciudadanos, lo cual es deber del Gobierno nacional y las autoridades de la ciudad. La falta de empleo y escasez de alimentos en ciertos niveles son cosas que muchas veces obligan a los padres de familia a delinquir -sin decir con esto que eso debe hacerse- según las circunstancias, pero dando origen a muchos casos de robo, sicariato, etc. para poder alimentar a sus familias. Tampoco no explicamos la falta de la Policía o de FF. AA.; rara vez se las ve en las calles siguiendo con la antigua costumbre de monitorear en las casas, como custodios de personas que por algún asunto legal se encuentran con arresto domiciliario y deben hacer guardia. De esta manera, 24 horas de vigilancia en lugar de apresurar sus juicios para poder saber al fin si son o no actores de lo que se presume, actuar con rapidez en sus juicios y volver a mandar a esos policías custodios a las calles a proteger a los ciudadanos. Se encuentra en estudio si los civiles pueden llevar armas como los policías y malandrines, que no necesitan permiso alguno. Ojalá en corto plazo esto sea aprobado para aportar así a la tranquilidad y a la paz a la ciudadana.

Ing. Édgar Diminich