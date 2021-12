Sr. Presidente y demás poderes, funciones del Estado. El único freno para terminar con matanzas, sicariato, delincuencia por todos los sectores de Ecuador, es enviar un Proyecto URGENTE de Ley de Cadena Perpetua. Incorporando dicha figura legal, tendrán que reformarse leyes penales, penitenciarias y la propia Constitución. Así se opongan mínimos sectores sociales, políticos, económicos, a los que no les interesa, basados en teorías alejadas de la actual realidad criminal, y propios intereses. A aplicarse en delitos graves, asesinatos, violación, robo con muerte, delitos contra de la mujer, niños, drogas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, terrorismo, genocidio, armas químicas mortales; robo de fondos públicos, traición a la patria, violación a la Constitución por altos funcionarios del Estado; los únicos que tienen temor a su vigencia. Dejar de lado acumulación de penas y beneficios para delincuentes, así no saldrán a delinquir; juzgar las matanzas en las penitenciarías. Las muertes por COVID-19, por mala práctica médica, teniendo como ejemplo el caso Maradona (se abrió juicio contra el personal médico). Con esta ley entenderán los delincuentes de cuello blanco, negro, y más colores, lo que es estar lejos de familiares, amigos, etc. Tendrán que trabajar para pagar su sustento, que no cueste al Estado. La libertad anticipada será luego de 40 años, si no hay agravantes. Si faltan cárceles, hacérselas con máxima seguridad. Ecuador, tendrá moralmente que seguir el ejemplo de Argentina, Chile, Honduras, Perú, México, EE. UU. y otros. Nicaragua quiere aprobar esta ley, donde existen los delitos mencionados, presuntamente por fuerzas del Gobierno, mas van por dicha ley para aplicarla a la oposición, pese a informes en contra de ONU y CIDH. ¿Quién de las altas autoridades del Estado ecuatoriano se ha preocupado en presentarlo? Háganlo con suma urgencia.

Ab. Jorge Arámbulo