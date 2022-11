La Asamblea también es responsable de lo que está pasando

Jamás vamos a defender al señor presidente; es el único culpable de lo que está pasando a la niñez y a la juventud de nuestra patria, por cuanto en la educación se sigue lo trazado por el correísmo. La ministra de Educación y los directores zonales y cantonales son correístas. Por lo tanto, se los debe cancelar de forma inmediata y designar a profesionales de educación, que sí existen en nuestra patria.

En la Asamblea, donde se dictan las leyes, se deben tomar acciones para frenar a la delincuencia, más que todo a la de corbata.

El habeas corpus se debe dar a los que no han violado las leyes y no a quienes han delinquido; los jueces que no cumplen con la ley deben ser cancelados en forma inmediata y también ir a la cárcel.

Hay que reformar las leyes y aumentar las sentencias, más que todo a los criminales que deben ir a la cárcel por lo menos 80 años y a los que perjudican a los municipios y al Estado, y que ahora son los millonarios que viven en La Puntilla, que tienen haciendas bananeras, arroceras y extensiones camaroneras.

A los que se les siguen juicios por desfalco se les debe prohibir que puedan ser candidatos a cualquier dignidad de elección popular.

Los candidatos, para cualquier cargo, deben presentar su hoja de vida, en la que debe constar su preparación académica, que no ha tenido juicio penal por desfalco y un certificado de que los bienes que él y su familia poseen no son malhabidos..

Gualberto Arias Bonilla