Asamblea Nacional

Desde mi primer trabajo, empresa extranjera, exigente, disciplinada, dueña y pionera de manuales de políticas y procedimientos único; misión, visión, valores, donde el personal que laboraba en relación de dependencia sabía lo que tenía que hacer y sin horario, que en la mañana teníamos horario de entrada, pero no de salida. Era un ejemplo de organización. Con este preámbulo permítanme una distinción y una diferencia abismal. La puse como ejemplo siempre. ¡Qué comparación tan absurda, odiosa y sobre todo distante con la actual Asamblea, con sus 137 asambleístas, en la que solo un asambleísta se salva de la crítica! ¡Qué payasos de circo que son! ¡Cómo los ve la ciudadanía! Si no miren las encuestas. ¡Qué descaro y despilfarro en sueldos y salarios! Pretenden destituir a la presidenta de la Asamblea. Me imagino que cobraron puntual y completo el sueldo de febrero y ahora han de pretender que se les pague completo el de marzo. Y la gente se pregunta, ¿pero por qué? Si no han trabajado como 20 días y les están pagando completo el sueldo. ¡Qué diferente es la empresa privada, verdad! Tres días que no aparece por la empresa un empleado en relación de dependencia, sin justificación alguna y lo botan: despido intempestivo, sin lugar a reclamo ni indemnización alguna, porque así lo dice el Código de Trabajo. Estos vagos de la Asamblea no han asistido a su lugar de trabajo por más de 20 días y nadie dice nada, y lo peor: les pagan el sueldo completo.

Roberto Flores