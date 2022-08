Aprendamos de los errores

El aprendizaje adquiere valor cuando se lleva a la acción. Los accidentes involuntarios son errores para aprender de ellos. No hagamos circo politiquero en campaña electora; los payasos siempre se reirán del público. A veces un cambio de perspectiva es suficiente para mejorar la vida. No esperes romperte la cabeza en una caída y no tener alcohol para curarte. Los errores son parte de la vida; si no fuese por ellos, no aprenderíamos. El amor es parte esencial del cambio. Ama en vida, no esperes momentos fúnebres para arrepentirte y arroparte con tu conciencia. Sé humilde para admitir tus errores, inteligente para aprender de ellos, y maduro para corregirlos.

Javier Valarezo Serano