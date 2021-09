Apocalipsis, el jinete del caballo amarillo

Único con el nombre de “la muerte”. Loor al pueblo chino que sufre una dictadura de 72 años, con inteligencia artificial, reconocimiento facial y digital, localizadores y cámaras de GPS, 5G y 6G, carné de buen ciudadano, sumiso al régimen y ¿nueva Revolución cultural con reingeniería social cibernética de las Big Techs? Sin libertad de pensamiento y culto, caballo de Troya de que los jóvenes jueguen videos solo 3 horas por semana, eliminan actores populares, 147 mil inspectores en las aulas para asegurar la difusión de los mandatos de Xi Jinping; si un ciudadano es un peligro para el PCCH, es encarcelado y silenciado, etc. ¿Y con las élites mundiales capitalistas, buscan el control global? ¿Dejaron escapar una bomba invisible más letal que una de fisión, sin querer, del laboratorio de Wuhan? La OMS demoró su alerta, no cierre de aeropuertos y puertos? Según científicos, tiene una vibración de “muerte”. Italia desoyó a la OMS, hizo autopsias y descubrió su afectación a pulmones y otros, para dar tratamiento. El cuento de la “oveja negra de la familia” que no quiere vacunarse y poner en riesgo al resto, “¿tiene sentido y se vende bien”? ¿Si alguien descubriese una cura, será perseguido? Quieren “inoculación y reseteo”. Ciudadanos de países desarrollados “dicen no a la solución de rebaño” con vacunas “récord e intereses velados”. El ‘marketing’, ¿muestra personas que no creen en el Covid-19 y fallecen por no vacunarse? Varios no confían en la vacuna y son conscientes del mortífero bicho mutante. ¿Más dosis y controles con pérdida de cuantiosas vidas? La razón…, ¿somos muchos?

Juan Carlos Cobo Rueda