En algo están de acuerdo

Cuando el Tribunal Supremo estadounidense anunció la revocación de Roe vs. Wade, varios medios de comunicación señalaron que la decisión se apoyaba en motivos religiosos y que el movimiento provida estaba imponiendo sus creencias al resto del país. La abogada y académica Mary Fiorito, sin embargo, replicó en Our Sunday Visitor, que ahora más que nunca la defensa del no nacido acoge a humanistas seculares, ateos y agnósticos, que “no tienen más sistema de creencias que la ciencia”.

Rehumanize International, Secular Pro-Life, Equal Rights Institute y Progressive Anti-Abortion Uprising, son todos grupos provida liderados por ateos o agnósticos, que siguen la ciencia y luchan por la defensa de los derechos humanos. Fiorito recoge la postura de Herb Geraghty, director de Rehumanize: “Uno no necesita, en absoluto, creer en Dios para oponerse a que se le quite intencionalmente la vida a un ser humano”. Estos líderes puede que no estén de acuerdo con los activistas cristianos en otras cuestiones, pero lo están en una cosa: la convicción de que la vida humana se tiene que proteger en todas sus etapas.

Mario Monteverde Rodríguez